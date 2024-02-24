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Giriş Tarihi: 24.2.2024 10:26 Son Güncelleme: 24.2.2024 10:27

Bahis Çetesi’ne ‘Ters Köşe’ operasyonu! 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çete çökertildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında çete liderinin bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bahis Çetesi’ne ‘Ters Köşe’ operasyonu! 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çete çökertildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bahis çetesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, mahkemeden alınan karar doğrultusunda söz konusu çete siber polislerince teknik ve fiziki takibe alındı.

Çete liderini tespit eden polis, yaptığı çalışmalar sonucu bahislerin internet kafe görünümlü yerleri kullandıklarını ve parayı elden aldıklarını belirledi.
Dört aylık bir teknik ve fiziki takibin ardından polis operasyon için düğmeye bastı. Polisin 'Ters Köşe' adını verdiği operasyonda, bahis çetesi üyelerinin ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Bazı çete üyelerinin yasadışı bahisten kazandıkları parayla gittikleri eğlence mekanında eğlenirken kıskıvrak yakalandı. Aramalarda ise, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

15 KİŞİ YAKALANDI

Polis operasyonlarda, çete liderinin de aralarında olduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen çete üyeleri mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, çete üyelerinden 9'unun tutuklanmasına karar verdi. İfadeleri alınan 6 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bahis Çetesi’ne ‘Ters Köşe’ operasyonu! 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çete çökertildi
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