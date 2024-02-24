Bakan Mehmet Özhaseki muhalefetin belediye başkanlarına seslendi: 5 yıl boyunca ne yaptınız?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir hayırsever tarafından yaptırılan Dr. Rasime Erkan Anaokulu ve Keriman Erkan İlkokulu'nun açılış töreninde konuştu. Muhalefetin Büyükşehir belediye başkanlarını eleştiren Bakan Özhaseki, yapılan algı operasyonlarına değindi.

5 YILDA NE YAPTINIZ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, milyonlarca nüfusu olan şehirlerin belediye başkanlarına vatandaşların ne yaptınız diye sorduğunu belirterek; " Şimdi seçim geldi. Aradan beş yıl geçti, ne yaptınız? Vatandaş soruyor; 'Biz sana yetki verdik, mühür verdik. Sen de beş yıl boyunca orada oturdun ne yaptın kardeşim? Bizim derdimizle dertlendin mi? Güzel işler yaptın mı? O bütçeyi çarçur mu ettin?' Algı operasyonları için ajanslara paraları verip 'beni parlatın' diye mi gezdin, yoksa hakikaten toplumun faydasına güzel işler yaptın mı? Ne yazık ki son dönemde yaşanan belediye başkanı anlayışının Türkiye'de yaygınlaştığını görmek üzücü. Gerçekten milyonlarca lira veriyorlar troller ordusu tutuyorlar, akşama kadar klavye kahramanları da hücum ediyorlar. Başında kim var oda belli oldu. Yerleri de belli oldu. Ne kadar acı bir şey" diye konuştu.

"ALGI OPERASYONU İÇİN AJANSLARA PARA VERİP Mİ GEZDİN?"

Bakan Özhaseki, "Melikgazi Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum 21 okul yapmış, dile kolay. 'Koca koca milyonlarca nüfusu olan şehirlerin belediye başkanları şimdi seçim geldi, aradan beş sene geçti, ne yaptınız? Vatandaş soruyor; 'Biz sana yetki verdik, mühür verdik. Sen de beş sene boyunca orada oturdun ne yaptın kardeşim, bizim derdimizde dertlendin mi? Güzel işler yaptın mı? O bütçeyi çarçur mu ettin?' Algı operasyonları için ajanslara paraları verip 'beni parlatın' diye mi gezdin, yoksa hakikaten toplumun faydasına güzel işler yaptın mı?" şeklinde konuştu.

"MİLYONLARCA LİRA VERİYORLAR TROL ORDUSU TUTUYORLAR"

Muhalefetin belediye başkanlarının hizmet etmek yerine algı belediyeciliği yaptığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "Ne yazık ki son dönemde yaşanan belediye başkanı anlayışının Türkiye'de yaygınlaştığını görmek üzücü. Gerçekten milyonlarca lira veriyorlar troller ordusu tutuyorlar, akşama kadar klavye kahramanları da hücum ediyorlar. Başında kim var oda belli oldu. Yerleri de belli oldu. Ne kadar acı bir şey. Bu millet size yetki veriyor, oy veriyor, kocaman bir bütçe veriyor, 'hizmet edin' diye. 'İnsan odur ki bir eser bırakır eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Biz böyle inandık, böyle yıllarca hizmet ettik. 1994'ten beri böyle çalıştık. Arkadaşlarımız da şimdi bu geleneği devam ettiriyorlar." diye konuştu.