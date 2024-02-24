Başkan Beyazgül yapacağı projeleri duyurdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 5 yılını ve 5 yılda yapılacak projelerini Mehmet Akif İnan Konferans salonunda kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir çok vatandaşın katılıyla tanıttı.

Toplantının başlaması ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Basın Yayın Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Şanlıurfa tanıtım filmi ve akabinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda yaptığı yatırımları içeren video Başkan Beyazgül'ün anlatımıyla Lansman toplantısında bulunan katılımcılar ve basın mensuplarına izletildi.

Lansman toplantısı BMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti milletvekili İbrahim Halil Eyüpoğlu, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BEYAZGÜL'ÜN 5 YILDA HAYATA GEÇİRECEĞİ PROJELER

Urfa raylı sistem

Tugay taşınacak yeşil alan fuar havuz

Güneş enerji santrali

Rüzgar enerji sistemi

Tabu sorunu çözmeye devam

Belediye binası

Kültür kongre merkezi

Yeni otogar

Meslek gruplarına 7 bin dönümlük alan

Millet kütüphanesi

Karakoyun, Şehitlik, Hızmalı ve Atatürk Mahallelerine kentsel dönüşüm

Kuzey şehir konut

Fuar merkezine katlı kavşak

Yeni üst geçit projesi

200 yeni otobüs alınacak

Şehir hastanesi köprülü kavşağı

50 metrelik şehir hastanesi bağlantı yolu

Aşık, öğütçü otoban kavşağı. Azerbaycan-Güzelşehir 50 metre bağlantı yolu

Azerbaycan Bulvarı-Bozova çevre yolu

Germüş, Ulubağ, Mardin yolu kavşağı birleşecek

Karkoyun deresi 25 metre bandına çıkartılacak

Hobi bahçesi

Kent meydanı

Geçici misafirhane

Şanlıurfa surları

11 Nisan ve tarih panorama müzesi

İslam alimleri panorama müze

Yıldızmeydanı Haşimi'ye arası turizm adası

137 mağara turizme açılacak

Harran da astronomi senlikleri

Karacadağ'a bungalov evler

Halfeti-Bozova kentsel tasarım projesi

Tıbbi aromatik bitki üretimi

Sabur balığı üretim

Sıfır atık koordinasyon merkezi

Lunapark

Kitap kafe merkezlerinde ücretsiz çorba ve cay

Down sendromlu bireylere kafe

Go-kart pisti

Çocuk kütüphanesi

Çocuk köyü

Futbol tesisi 5 saha

Satranç evleri

Okçuluk sporu

Çocuk meclisi

Atletizm stadı

6 adet antrenman spor salonu