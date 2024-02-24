Başkan Beyazgül yapacağı projeleri duyurdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 5 yılını ve 5 yılda yapılacak projelerini Mehmet Akif İnan Konferans salonunda kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir çok vatandaşın katılıyla tanıttı.
Toplantının başlaması ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Basın Yayın Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Şanlıurfa tanıtım filmi ve akabinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda yaptığı yatırımları içeren video Başkan Beyazgül'ün anlatımıyla Lansman toplantısında bulunan katılımcılar ve basın mensuplarına izletildi.
Lansman toplantısı BMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti milletvekili İbrahim Halil Eyüpoğlu, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BEYAZGÜL'ÜN 5 YILDA HAYATA GEÇİRECEĞİ PROJELER
Urfa raylı sistem
Tugay taşınacak yeşil alan fuar havuz
Güneş enerji santrali
Rüzgar enerji sistemi
Tabu sorunu çözmeye devam
Belediye binası
Kültür kongre merkezi
Yeni otogar
Meslek gruplarına 7 bin dönümlük alan
Millet kütüphanesi
Karakoyun, Şehitlik, Hızmalı ve Atatürk Mahallelerine kentsel dönüşüm
Kuzey şehir konut
Fuar merkezine katlı kavşak
Yeni üst geçit projesi
200 yeni otobüs alınacak
Şehir hastanesi köprülü kavşağı
50 metrelik şehir hastanesi bağlantı yolu
Aşık, öğütçü otoban kavşağı. Azerbaycan-Güzelşehir 50 metre bağlantı yolu
Azerbaycan Bulvarı-Bozova çevre yolu
Germüş, Ulubağ, Mardin yolu kavşağı birleşecek
Karkoyun deresi 25 metre bandına çıkartılacak
Hobi bahçesi
Kent meydanı
Geçici misafirhane
Şanlıurfa surları
11 Nisan ve tarih panorama müzesi
İslam alimleri panorama müze
Yıldızmeydanı Haşimi'ye arası turizm adası
137 mağara turizme açılacak
Harran da astronomi senlikleri
Karacadağ'a bungalov evler
Halfeti-Bozova kentsel tasarım projesi
Tıbbi aromatik bitki üretimi
Sabur balığı üretim
Sıfır atık koordinasyon merkezi
Lunapark
Kitap kafe merkezlerinde ücretsiz çorba ve cay
Down sendromlu bireylere kafe
Go-kart pisti
Çocuk kütüphanesi
Çocuk köyü
Futbol tesisi 5 saha
Satranç evleri
Okçuluk sporu
Çocuk meclisi
Atletizm stadı
6 adet antrenman spor salonu