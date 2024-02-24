Başkan Erdoğan: İsrail’in dezenformasyon çabalarını engellemek en önemli görevimizdir

Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na videomesaj gönderdi.

Erdoğan, gönderdiği videomesajda şu sözlere yer verdi:

Kıymetli bakanlar, değerli misafirler, aziz kardeşlerim, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın başarılı geçmesini diliyorum.

İslam dünyasının dört bir yanından toplantımızı teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

Toplantınızın başta işgal edilmiş Filistin topraklarında gazetecilik görevini yapmaya çalışan medya mensupları olmak üzere tüm basın camiası için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

7 Ekim tarihinden beri Gazze'de ve İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor.

Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi. Yetmiş binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in katlettiği Gazzelilerin kahir ekseriyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.



Başkan Erdoğan: "İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır" | Video

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ MEDYA MENSUBU SAYISI DA 100'ÜN ÜZERİNDEDİR

İsrail işgal güçleri sadece masum sivilleri değil aynı zamanda sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor.

Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da 100'ün üzerindedir.

Özgür basının sesini kesmek amacıyla. İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da yüzün üzerindedir. İsrail'in yıldırma, korkutma, susturma politikalarına rağmen gazeteciler her türlü riski göze alarak Gazze halkına ve hakikate karşı görevlerini yerine getirmektedir. Filistinli mazlumların sesi, soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"İSRAİL EŞ ZAMANLI OLARAK DEZENFORMASYON FAALİYETLERİNE HIZ VERDİ"

Küresel basın kuruluşlarındaki tasallutunu da kullanan İsrail'in eş zamanlı olarak dezenformasyon faaliyetlerine de hız verdiğini görüyoruz.

İşlediği savaş ve insanlık suçlarını örtmek için İsrail, gerçeklerin çarpıtılması ve propaganda başta olmak üzere her yolu kullanmaktadır. Yaptıkları tarafgir haberlerle batılı medya organları İsrail'in propaganda makinesinin işlemesine katkı sunmuşlardır. Bu tablo karşısında İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmektir.

Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması duyurulması İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellemesi en önemli görevlerimiz arasındadır.

Filistin topraklarında gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik dezenformasyon ve saldırıları başlıklı toplantınızın buna vesile olacağına inanıyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.