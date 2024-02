Başkan Erdoğan: CHP işi gücü bırakmış kendi içerisinde kavga ediyor! Kıyamet kopsa umurlarında değil

AK Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Miting programlarına aralıksız devam eden Başkan Erdoğan'ın bugünkü durağı Sakarya. Başkan Erdoğan Sakarya'da coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

Bu gece idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun diyorum. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun diye dua ediyorum.

Öncelikle sizlere olan teşekkür borcumuzu ifa etmek istiyorum. Geçen sene mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. 14-28 Mayıs seçimleri Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde daima örnek gösterilecektir. Sadece katılım oranlarının yüksekliği itibarıyla değil sonuçları açısından da mayıs seçimleri bir dönüm noktasıdır. Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. İşte bu kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Sakarya'mız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı. Yüzde 65'er oy oranıyla bize destek olan Sakaryalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı özellikle sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın örnek dayanışmasını sergileyen Sakarya inşallah 31 Mart'ta çok daha güçlü şekilde inanıyorum ki yanımızda yer alacaktır.

Şu anda meydana bakıyorum. Resmi rakamı istedim. Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir. Bu muhabbeti dizelere dökecek olursak heralde şu şekilde akıp gelirdi; Hep haktan yanasın yiğitsin, mertsin, kimseye eğilmez başın Sakarya. Yeryüzüne indirilmiş cennetsin, ünyada bulunmaz eşin Sakarya. Gönül ikliminin rüzgarı sende, bahtımın bitmeyen baharı sende, tarihimin şanı, zaferi sende, sırtımı dayadığım dağsın sen Sakarya. Gönül coğrafyamızın her rengini her güzelliğini bağrında yaşatan Kafkasların, Balkanlar'ın, Anadolu'muzun her köşesinin kokusunu taşıyan Sakarya'ya hasret gidermeye geldik. Bu coğrafyanın vatan olmasında kanıyla, canıyla, teriyle bedel ödeyen şehitler veren Sakarya geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır.

Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz'da da dimdik ayakta durarak hainlere geçit vermeyen bu şehir Türkiye Yüzyılı'nın da yükselen şehridir.

MUHALEFET KENDİ İÇERİSİNDE SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA EDİYOR

Ülkenin 2. büyük partisi işi gücü bırakmış, kendi içerisinde saç saça baş başa kavga ediyor. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirlemedeki vahim iddialar izledi. Kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Aslında bunlar tek parti devrinden beri böyleydiler.

Milletimizden 31 Mart'ta sandıkta desteği, muhalefetin yaptığı gibi siyasi rantı değil, işte bu vizyonu hayata geçirmeyi davet ediyoruz.

Güney sınırımız boyunca teröristan kurmak istediler. Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla bunu söküp attık. İHA'larımızla, SİHA'larımızla AKINCI'larımızla bunları yok ettik. BUnları o mağaralarda yok ettik. Son olarak ortaya KAAN'ı çıkardık. KAAN'la beraber yine gökyüzü ile buluştuk. Yaparsa AK Parti yapar.