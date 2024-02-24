CHP’de Saruhanlı şoku! Başkan Bilgin veto yedi

İLÇE SEÇİM KURULU KABUL ETMEDİ

Tam her şey normale döndü derken İlçe Seçim Kurulundan gelen haber ilçe gündemine bomba gibi düştü. İlçe seçim kurulu iki partinin ortak listesini kabul etmedi. Durum böyle olunca mevcut CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in yaklaşmakta olan 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden adaylığı suya düşmüş oldu.

İL BAŞKANI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan şok gelişme sonrası CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'den konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Özalper yaptığı açıklamada Zeki Bilgin'in Saadet Partisi listesinden aday olmasına ilişkin ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuruya itiraz edildiğini belirtip şunları söyledi: "Bilindiği üzere, mevcut Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız Sayın Zeki Bilgin'in adaylık belgesinin ve meclis üyeleri listesinin geç verildiği gerekçesiyle partimiz Saruhanlı'da seçim yarışında olamayacaktır. Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden aday gösterilmesine ilişkin aldığımız karar sonrası İlçe Seçim Kurulu'na adaylığının kabul olmaması yönünde itiraz yapılmıştır. Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu'dan bugün aldığımız bilgiye göre, mevcut Belediye Başkanımız Sayın Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden seçime girmesine ilişkin yapılan itiraz kabul edilmiştir. Zeki Bilgin'in adaylığına ilişkin yapılan itiraz, Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre kabul edilmiştir." dedi.