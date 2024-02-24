Kınık Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı

Kınık Seçim Koordinasyon Merkezi önünde gerçekleşen Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları Tanıtım Toplantısı'na Kınık Belediye Başkanı ve Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer, AK Parti İlçe Başkanı Arif Uyar, MHP İlçe Başkanı Adem Paydaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meclis Üyesi adayları tek tek tanıtıldıktan sonra konuşma yapan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sami Mollaahmet, "Cumhur İttifakı'nın değerli üyeleri ve Kınık'ın sevdalı insanları olarak, Sadık Doğruer başkanımızın 2 dönemdir sürdürdüğü eser ve hizmet meşalesini daha da ileriye taşınmak için bir yola çıktık.

Kınık, tarih kokan sokaklarıyla, bereketli topraklarıyla ve en önemlisi de güler yüzlü insanlarıyla dolu bir şehir. Bizler bu sorumlulukla, Kınık için var gücümüzle çalışacağız. Bizim için Kınık sadece bir yer değil, aynı zamanda bir ailedir. Bu ailenin her ferdi için en iyisini istemek, en büyük arzumuzdur. Birlikte el ele vererek, ilçemizi geleceğe taşıyacağız. Benim için Kınık demek, sizin içinizden biri olmak demektir. Bu yolda birlikte yürümek, Kınık'ın daha güzel günlere ulaşmasını sağlayacaktır. Sizlere olan inancım tamdır, birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum.'' dedi.