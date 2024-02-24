Küçükçekmece saldırısında firari şüpheli yakalandı... O aracı düğünümüz var diye kiraladılar

Şüphelilerin silahlı eylemi gerçekleştirdikten sonra kullandıkları aracı terk ettikleri ve yeni bir araca binip ondan da inip minibüse bindikleri görüntüler kamera kayıtlarına yansıdı. Kamera kayıtlarında ayrıca AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, Mardinlilere ait olan derneğe giriş görüntüleri de yer aldı.