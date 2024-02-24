Murat Gökçekaya: Sanayicilerimiz bizim baş tacımız

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (A.O.S.B.) ziyaretlerine başladı. Bölgenin önemli kuruluşlarından ev ve yaşam ürünleri üretim ve satışını yapan Forbest Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte gerçekleşen ziyarette AK Partilileri fabrika sahibi Mehmet Acar, oğlu Hilmi Acar ve personel karşıladı. Baba-oğul Acarlar ile bir süre devam eden sohbetin ardından, fabrika personeli bir araya gelen Murat Gökçekaya ve beraberindekiler sıcak karşılandı.

"SANAYİCİLERİMİZ BİZİM BAŞ TAŞIMIZ, YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM YAPIYORLAR''

Çalışanlara hitap eden Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, "Atatürk Organize Sanayimiz ve Çiğlimiz bir bütündür. Birçoğunuz Çiğlimizin meskunusunuz. Bizler kutlu bir yola çıktık. Gerçek Belediyecilik diyerek hizmet Belediyeciliğini hayata geçireceğiz. İlçemize hizmet Belediyeciliğinde çağ atlatacağımızın sözünü veriyoruz. Sanayicilerimiz bizim baş tacımız. Yerli ve milli üretim yapıyorlar. İhracat yapıyorlar ve sizler gibi yüzlerce memleket evladına istihdam sağlıyorlar. Bu nedenle onlara ne kadar teşekkür etsek az. Burada gördüğümüz teveccüh ve samimiyetten dolayı Acar ailesi ve emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.