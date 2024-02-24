Murat Kurum "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran yeni seçim şarkısı

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının ilanından itibaren hem sahada hem sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kurum da paylaştığı seçim şarkılarıyla sosyal medaya damga vuruyor. Kurum'un yeni bir seçim şarkısını daha X hesabından paylaştı.

Kurum'un "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştığı seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

Gözün aydın İstanbul

Hasret sona erecek

Beklediğin bu kavuşma

Muradına erecek