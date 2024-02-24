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Giriş Tarihi: 24.2.2024 22:53 Son Güncelleme: 24.2.2024 23:03

Murat Kurum "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran yeni seçim şarkısı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Her gün İstanbul'un sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı seçim şarkılarıyla da gündemi belirliyor. Kurum'un "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştığı yeni seçim şarkısı yine sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Murat Kurum Yüzün Gülsün İstanbul notuyla paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran yeni seçim şarkısı

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının ilanından itibaren hem sahada hem sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kurum da paylaştığı seçim şarkılarıyla sosyal medaya damga vuruyor. Kurum'un yeni bir seçim şarkısını daha X hesabından paylaştı.

Kurum'un "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştığı seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

Gözün aydın İstanbul
Hasret sona erecek
Beklediğin bu kavuşma
Muradına erecek

Yarım kalan sevdanın
Öyküsü bu yazılan
Gün bu gündür İstanbul
Şahlanmaya hazırlan

Gönlümün sultanı
Sadece İstanbul
Artık yüzün gülsün
Yeniden İstanbul



Özlemi var içinde
Sensiz geçen yılların
Her sözünde duasın sen
Anaların, çocukların

Haydi artık birlikte
Kol kola vereceğiz
Biz seninle daha çok
Ne günler göreceğiz

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Murat Kurum "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran yeni seçim şarkısı
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