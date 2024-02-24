O hâkimin kardeşleri ByLock’çu çıktı

Eski hâkim Ahmet Çakmak, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmüş ve adaylığının iptalini talep etmişti. İtirazı inceleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2018'de yapılan seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi olduğunu hatırlatarak itirazı reddetmişti. Görev ve yetkisi dışına çıkan hâkim hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nin (HSK) verdiği izin doğrultusunda başlatılan incelemede hâkimin farklı soruşturmalar nedeniyle HSK 2. Dairesi'nden 2 kez yer değiştirme cezası aldığı belirlenmişti.Geçen yıl temmuz ayında meslekten ihraç edilen eski hâkim Ahmet Çakmak'ın kız kardeşleri Fatma Ç. ve Hülya E.'nin FETÖ'nün gizli iletişim ağı olan ByLock uygulamasını kullandıkları ortaya çıktı. Fatma Ç.'nin 2017'de Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, Hülya E.'nin de ByLock kaydının bulunduğu belirlendi. Hülya E.'nin 2007-2013 yılları arasında FETÖ'nün bir şirketinde çalıştığı ve örgüt üyelerinin itiraflarında faaliyetlerine ilişkin ifadeler bulunduğu tespit edildi. Bu arada daha önce matematik öğretmeni ve gümrük memurluğu yapan Ahmet Çakmak'ın, FETÖ'nün hain darbe girişiminden 15 gün önce hâkimliğe başladığı tespit edildi. FETÖ'nün soru hırsızlığı soruşturmalarında da kaydı bulunan Çakmak'ın 2014 İcra Müdür Yardımcılığı Sınavlarının FETÖ tarafından çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada da adının geçtiği belirlendi.