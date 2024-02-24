‘O helal oylara sahip çıkacağım’

20 Şubat'ta ilçe seçim kurullarına teslim edilen meclis üyeliği aday listesi CHP'nin başını ağrıtmaya devam ediyor. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde geçtiğimiz pazar günü meclis üyeliği için yapılan ön seçimde 835 oy alarak listenin dördüncü sırasında yer almayı başaran Koray Göbel, açıklanan meclis adayları listesinde isminin olmadığını görünce şoka uğradı. Parti kurmaylarına sesini duyurmak ve önseçimden çıkan sonuca uygun bir şekilde listelere ismini tekrar yazdırabilmek için tek kişilik oturma eylemi başlatan Göbel'in geri adım atmaya niyeti yok. Koray Göbel yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerimize güvenim tamdır. O helal oylara sonuna kadar sahip çıkacağım" dedi.