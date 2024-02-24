PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Avrupa’ya kaçarken yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak operasyon düzenledi. PKK/KCK adına Irak ve Suriye alanında sözde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl'ın yeri tespit edildi. Avrupa'ya kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, düzenlenen nokta operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Adliyeye sevk edilen teröristin, 2015'te PKK'nın kırsal kadrolarına katıldığı ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı belirtildi.