Selçuk Belediye Başkan adayı Dahi Zeynel Bakıcı: Belediyecilik kendi için değil kenti için çalışmaktır

Türkiye, yerel seçimlere doğru hızla ilerlerken; İzmir'in turizm merkezlerinden birisi olan Selçuk'ta seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Dahi Zeynel Bakıcı, vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Teşkilat mensuplarının tam kadro katıldığı saha çalışmalarında proje ve hedeflerini açıklayan Bakıcı, Belediye Başkanlığı'nın bir makam değil kente adanmışlığın göstergesi olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi. İl ve ilçelerdeki resmi aday başvuruların tamamlanmasının ardından Belediye Başkan adayları ile meclis üyelerinin belirlendiğini aktaran Bakıcı, seçim sürecinde kritik bir aşamanın da geçildiğini vurguladı. Selçuk'ta Belediye Başkanlığı'na talip olan her kişinin, kalbinin önce Selçuk için çarpması gerektiğini ifade eden Bakıcı, "Bizim için önemli olan adanmışlıktır; hayatını ve eserlerini şehre vakfetmektir. Kentler de aynı insanlar gibi ilgi, emek ve sevgi ister. Biz, baştan beri Selçuk dedik. Selçuk için yola çıktık'' dedi.

"TEMİNATIMIZ ESERLERİMİZDİR"

Selçuk'ta 2014-2019 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı yaptığını da hatırlatan Bakıcı, "Selçuk'un şehri emini olarak, birçok yatırımı kentimize kazandırdık. İZBAN istasyonunun açılmasından doğal gaz hattının inşasına; TOKİ evlerinden düğün salonlarına kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte, Belediyemizin gayretleri kadar merkezi hükümetten aldığımız katkının da ciddi payı oldu. Bu destek, kentimiz adına çok değerliydi. Dolayısıyla hedeflerimize daha yakınız. Günümüzde teminat olarak şehre bıraktığımız eserleri gösterebiliyoruz. Bu da hemşehrilerimiz için yapacaklarımız için referans oluşturuyor." ifadesinde bulundu.

PROJELERE BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Selçukluların bekleyen hizmetleri olduğunu ifade eden Bakıcı, "Yer altı katlı otoparkı, Gençlik ve Kültür Merkezi, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu inşaatı gibi fiziki yatırımlara ve sosyal projelere başlamak istiyoruz. Biz, 'Sözümüz Söz Olsun' derken hedeflerimizi gerçekleştirecek bilgi, tecrübe ve isteği sahip olduğumuzu vurguluyoruz. Ekibimize de bu noktada güveniyoruz." diye konuştu. AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı ile MHP Selçuk İlçe Başkanlığı'nın kendisine verdiği desteğin son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli ve manevi değerlere bakışımız, yüksek insanı değerlere olan bağlılığımız, ekibimizin hizmet etme şevkini daha da güçlendiriyor. Bu noktada AK Parti teşkilatımıza ve Cumhur İttifakının değerli ortağı MHP'ye ve Selçuk İlçe Başkanlığına teşekkür ediyorum."