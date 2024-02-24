Yüzlerce yıllık tarihi konaklar turizme açıldı

Medenıyetinbeşiği olarak adlandırılan,binlerce yılboyunca çeşitli kültürlerinetkisindekalan Mardin, kültürlerinbuluştuğu, taşlarınkonuştuğu hoşgörüşehri olarak, geçenyıl 2 milyonun üzerindeyerli ve yabancıziyaretçiyi ağırladı. Coğrafiyapısı ve stratejik konumudolayısıyla defalarca kuşatılmış,el değiştirmiş kentte,her seferinde bir önceki kültürünetkilerini taşıyan yenitaş yapıların birbiri üzerineeklenmesiyle günümüzekadar gelmiş tarihi konaklarbutik otellere dönüştürülerekturistlerin gözde mekânlarıhaline geliyor. Son olarak,geçmişte eğitim merkezi veyetiştirme yurdu olarak kullanılanancak daha sonra terkedildiği için harabeye dönen5 katlı bir konak, restore edilerekbutik otele dönüştürüldü.