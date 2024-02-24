Yüzlerce yıllık tarihi konaklar turizme açıldı

Medenıyetin
beşiği olarak adlandırılan,
binlerce yıl
boyunca çeşitli kültürlerin
etkisinde
kalan Mardin, kültürlerin
buluştuğu, taşların
konuştuğu hoşgörü
şehri olarak, geçen
yıl 2 milyonun üzerinde
yerli ve yabancı
ziyaretçiyi ağırladı. Coğrafi
yapısı ve stratejik konumu
dolayısıyla defalarca kuşatılmış,
el değiştirmiş kentte,
her seferinde bir önceki kültürün
etkilerini taşıyan yeni
taş yapıların birbiri üzerine
eklenmesiyle günümüze
kadar gelmiş tarihi konaklar
butik otellere dönüştürülerek
turistlerin gözde mekânları
haline geliyor. Son olarak,
geçmişte eğitim merkezi ve
yetiştirme yurdu olarak kullanılan
ancak daha sonra terk
edildiği için harabeye dönen
5 katlı bir konak, restore edilerek
butik otele dönüştürüldü.