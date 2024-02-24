Haberler Gündem Haberleri Yüzlerce yıllık tarihi konaklar turizme açıldı
Giriş Tarihi: 24.2.2024

Yüzlerce yıllık tarihi konaklar turizme açıldı

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Yüzlerce yıllık tarihi konaklar turizme açıldı
Medenıyetin beşiği olarak adlandırılan, binlerce yıl boyunca çeşitli kültürlerin etkisinde kalan Mardin, kültürlerin buluştuğu, taşların konuştuğu hoşgörü şehri olarak, geçen yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Coğrafi yapısı ve stratejik konumu dolayısıyla defalarca kuşatılmış, el değiştirmiş kentte, her seferinde bir önceki kültürün etkilerini taşıyan yeni taş yapıların birbiri üzerine eklenmesiyle günümüze kadar gelmiş tarihi konaklar butik otellere dönüştürülerek turistlerin gözde mekânları haline geliyor. Son olarak, geçmişte eğitim merkezi ve yetiştirme yurdu olarak kullanılan ancak daha sonra terk edildiği için harabeye dönen 5 katlı bir konak, restore edilerek butik otele dönüştürüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzlerce yıllık tarihi konaklar turizme açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA