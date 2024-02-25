Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan CHP/DEM’in kirli işbirliğine tepki: Kent ittifakı dedikleri, Kandil ittifakı

CHP/DEM'E TEPKİ: KENT İTTİFAKI DEDİKLERİ, KANDİL İTTİFAKI

Bu yerel seçimlerde "kent ittifakı" diye bir oluşumdan bahsedildiğini dile getiren Tunç, "Kent ittifakı dedikleri, Kandil ittifakı değerli hemşerilerim. İnşallah Esenyurt buna fırsat vermeyecek. İnşallah burada Esenyurtlular, gerçek belediyecilikte ittifakı sağlayacaklar. Gerçek belediyecilik demek, eser siyaseti demek, hizmet siyaseti demek." ifadelerini kullandı.

Hükümetin İstanbul ve Esenyurt için önemli projeleri olduğunu dile getiren Tunç, İstanbul'da 31 Mart sonrası gerçek belediyeciliğin tekrar başlayacağını söyledi.