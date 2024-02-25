Başkanıma onu çok sevdiğimi söyledim

Önceki gün Balıkesir'de miting düzenleyen Başkan Erdoğan, belediye binasına girmeden hemen önce 9 yaşlarında 2 çocuğun kendisiyle görüşme isteğini kırmadı. Başkan Erdoğan, Sarp Aka ve Rümeysa Sagay ile sohbet etti. Erdoğan ile ayaküstü kısa bir görüşme yapan Rümeysa Sagay, Başkan Erdoğan'ın Balıkesir'e geleceğini öğrendiği günden itibaren içini büyük bir heyecanın kapladığını söyledi. O anları ve duygularını anlatan minik Rümeysa, "Onu çok seviyorum, Balıkesir'e geleceğini günler önceden öğrenmiştim. Çok heyecanlanmıştım. Otobüs ile miting alanına giderken onu göremedim. Mitingden sonra belediye binasına gideceğini öğrenince hemen oraya koştum. Bina önünde bekledim. Ona, eğer Balıkesir'e gelmeseydi çok üzüleceğimi ve konuşamasaydım ağlayacağımı söyledim. Çok heyecanlıydım. Onu çok sevdiğimi söyledim" dedi.