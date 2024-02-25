DEM’liler menfaat çatışması uğruna birbirine düştü

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve ekibinin menfaat çatışmasından dolayı yendiği iddia edilen DEM Parti Akdeniz ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olan Ali Tanrıverdi, "Katkı sunmadığım için aktif siyaseti bırakıp, üyesi olduğum DEM Parti'den istifa ediyorum" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kalırken partilerin de seçim çalışmaları devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve Mersin'de CHP ile ittifak kuran DEM Parti'de Meclis Üyeleri netlik kazanmaya başladı.

'Milletvekili ve ekibinin yediği iddia ediliyor'

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile aralarının açık olduğu iddia edilen Tanrıverdi'nin bu kararı almasının ardında Bozan'ın etkisi olduğu belirtiliyor. DEM Parti Mersin Milletvekili ve ekibinin yediği iddia edilen Ali Tanrıverdi'nin ismi Meclis Üyesi Listesi'ne yazılmadı. Listede ayrıca belediye meclis üyesi Bedriye Kuş'un da yer almadığı öğrenildi.

'Partisinden istifa etti'

Ali Tanrıverdi, adının listeye yazılmamasının ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Tanrıverdi, "Katkı sunmadığım için aktif siyaseti bırakıp, üyesi olduğum DEM Parti'den istifa ediyorum" dedi.