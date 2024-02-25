Diyaliz merkezinde engelli kadına yumruk

Antalya'da zihinsel engelli Lütfiye Yıldırım (64) diyalize girmek için gittiği merkezde sol gözüne atılan yumruk ile yaralandı. Talihsiz kadının yumruğun şiddeti ile yere düşmesi sonucu sağ ve sol kolunda da morarma meydana geldi. Yaşanan korkunç olayın ardından Kepez Polis Merkez Amirliğine ablası Yasemin Soytürk ve avukat Hasan Gürcan eşliğinde gelerek şikayette bulunan yaşlı kadın kendisine bunu yapan kişiden şikayetçi oldu.

UZUN BOYU BİRİ GELİP SOL GÖZÜME VURDU

Lütfiye Yıldırım ablası ve avukatı ile birlikte verdiği ifadede korkunç olayın 23 Şubat Cumartesi günü meydana geldiğin söyledi. Yüzü tanınmaz halde olan Yıldırım ifadesinde şunları söyledi, "Ben zihinsel engelliyim, okuma yazma bilmiyorum. Özel Antalya Huzurevi ve Yaşlı Bakı Merkezi'nde yaklaşık 2.5 aydır kalmaktayım. 23 Şubat günü saat 11.30 sularında servis ile özel diyaliz merkezine gittim. Yenimahalle'de bulunan özel diyaliz merkezine girdiğimde ismini bilmediğim temizlik işlerini yapan esmer uzun boylu erkek şahıs hiçbir şey söylemeden direk sol gözüme yumruk attı. Ben yere düştüm. Beni yeden diğer çalışanlar kaldırdı. Diyaliz işlemleri yapıldıktan sonra diyaliz merkezinin aracı ile beni akşam saatlerinde tekrar kaldığım huzurevine götürdüler. Ablam Yasemin Soytürk huzurevine geldi ve birlikte Sema Yazar polikliniğine gittik. Burada doktor raporu aldım. Sol gözümde morluk ve şişme, sağ ve sol kolumda şişlik ve morarma olduğunu gördüm. Bana yumruk atan kişiden şikayetçi ve davacıyım." dedi.

HUZUREVİ ÇALIŞANLARI ŞOK OLDU

Yaşana korkunç olayın ardından huzurevi görevlileri büyük şok yaşadıklarını söylediler. Huzurevi müdürü bir daha bu diyaliz merkezine Lütfiye Yıldırım'ı göndermeyeceklerini başka bir diyaliz merkezine ile anlaşacaklarını kaydetti. Ablasına bunu yapanlardan hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğini belirten Yasemin Soytürk, "Zihinsel engeli ve yaşlı bir kadına bunu yapan insan olamaz" diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Diyaliz merkezi doktor ve çalışanları ise karakolda verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmedi. Lütfiye Yıldırım'ın yüzündeki morluğun düşme sonucu meydana geldiğini söyledi.