Eğitime iyilik dokundu! Hayırseverler 1 yılda onlarca okul yaptırdı

Türkiye'deki onlarca hayırsever eğitime de dokundu. Son 1 yılda Türkiye genelinde hayırseverler tarafından 40'tan fazla okul yapıldı. İstanbul'da her yıl ortalama 12 okul hayırsever aileler tarafından eğitime kazandırılıyor. Son 8 ayda da 34 hayırseverle protokol imzalandı. Yeni okullar en kısa zamanda inşa edilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de önceki gün yine hayırseverlere tarafından İstanbul'da yaptırılan 3 okulun açılışına katıldı. Bakan Tekin göreve başladığı günden beri sadece hayırseverler tarafından yaptırılan okulların açılışına katıldığını, amacının hayır sahiplerine teşekkür edip destekte bulunmak olduğunu söyledi.

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDAYIZ

Bakan Tekin, Özdemir ailesinin bağışlarıyla yaptırılan Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Tekin, eğitim öğretim imkanları açısından Türkiye'de önemli mesafeler kaydedildiğini söyledi. Tekin "2002 verileriyle 2024 yılının verilerini karşılaştırdığımızda, bunu dünyanın herhangi bir ülkesindeki veriler diye karşımıza getirsek 'Adamlar eğitimde devrim yapmışlar' deriz. Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkeleri kategorisindeyiz. Bizim çocukluğumuzda 60 kişilik sınıflarda okurduk'' dedi.

BELEDİYE BAŞKANI DAVA AÇIYOR

Tekin, öğrencilerin kitapların devlet tarafından temin edildiğini hatırlatarak, eğitim ve öğretim döneminde okullarda yılda yaklaşık 200 milyon kitap dağıtıldığını anlattı. Yeni okulların yapımında yerel yönetimlerle işbirliğinin kendileri için hayati önem taşıdığını vurgulayan Tekin bazı belediyelerin okul arazileri tahsisi konusunda engel çıkardıklarını açıkladı.

Tekin "Yatırım bütçesi yapıyoruz, paramız var, okul yapacağız. Belediye başkanı bize okul yapacak arazi üretemiyor, üretmiyor. Belediye başkanı arazinin mülkiyetiyle ilgili bakanlığa dava açıyor, inşaatı durduruyor, yürütmeyi durdurma kararı aldırıyor. Okul yarım kalıyor" dedi.

Okul yapımına katkı veren belediyelere teşekkür eden Tekin, "Yerel seçimler yaklaşıyor, okul ihtiyaçlarımızda yerel yöneticilerin bizimle beraber çalışması arasında böyle bir ilişki var. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım" diye konuştu.