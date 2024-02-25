Filistinli mazlumların sesi olan cesur gazetecileri selamlıyorum

Başkan Erdoğan, "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetiminin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları" temasıyla gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderdi: Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor. İsrail sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da 100'ün üzerinde. İsrail'in yıldırma, korkutma, susturma politikalarına rağmen gazetecilerin her türlü riski göze alarak Gazze halkına ve hakikate karşı görevlerini yerine getiren, Filistinli mazlumların sesi soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyorum.