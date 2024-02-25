Kurultay çağrısı yapacak

CHP'nin aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakın birçok belediye başkanının üstünü çizerek tepki toplayan Özgür Özel, partide yeni bir istifa dalgasının pimini çekmişti. Yaşananlardan rahatsız olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu ise "özel davetli" olmasına rağmen partinin aday tanıtım toplantısına katılmayarak tepkisini ortaya koymuştu.Edinilen bilgilere göre, son haftalarda mevcut PM üyelerinden, üstü çizilen belediye başkanlarına kadar birçok isim Kılıçdaroğlu ile görüştü. Aday gösterilmeyen belediye başkanlarının hem telefonla hem de yüz yüze yaptıkları görüşmelerde mevcut yönetimden rahatsızlıklarını dile getirerek Özel'i şikâyet ettiği ve olağanüstü kurultay taleplerini dile getirdiği bildirildi.Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler sonrasında kurultay talep etmek için hazırlıklar yaptığı öğrenildi.