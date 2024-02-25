Taşkın: Battalgazi ilçesine yapılan yatırımlar devam edecek

Seçim çalışmaları kapsamında Taştepe ve Melekbaba Mahalleleri'nin faydalandığı Melekbaba Gençlik Merkezi'nin ziyaret eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, burada kursiyerle sohbet ederken gençlerle de masa tenisi oynadı. Gençlik merkezinde çeşitli spor dallarında eğitim gören çocuklarla da yakından ilgilenen Taşkın, Malatya'da son 20 yılda gençlik ve spor alanındaki yatırımlarla kent merkezinin yanı sıra ilçeler ve mahallerde sporun çok geliştiğini söyledi.

"GENÇLERE YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR"

Her alanda sporcuların yetiştiğini ve gençlerin kendisini geliştirmeye yönelik her türlü imkânla buluştuğunu ifade eden Taşkın, "Gençlerimize yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Gençlerimiz için yapmamız gereken ne varsa onları yapıyoruz. Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, bizim için çok önemli. Bu çerçevede gençlerimize yapılan yatırımlara devam edeceğiz" mesajını verdi.

Merkez hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'dan bilgiler alan Taşkın, yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip ve Türkiye'nin en büyük gençlik merkezlerinden birisi olan komplekse hayran kaldığını belirterek, bu tür yatırımların Battalgazi'de yaygınlaştırılması için çaba göstereceklerini belirtti. Taşkın, merkezdeki çalışmalar için Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'a teşekkür etti.

DESTEK İSTEDİ

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, daha sonra ilçeye bağlı Kemerköprü, Hasırcılar ve Alişar Mahalleleri'ni de ziyaret etti. Buralarda vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Taşkın, göreve geldiklerinde yapacakları projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi, destek istedi.