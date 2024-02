Tütüncü: Antalya’nın altın çağı, galerici esnafımızın da altın çağı olacak

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, galericiler sitesi esnafıyla buluştu. Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'in de katıldığı buluşmada konuşan Tütüncü, "Bugüne kadar galerici esnafımızla hep yan yana, hep can cana olduk. Her zaman galerici esnafımızın yanı başında olduk. Bize ne zaman ihtiyaç duysalar, biz onlara kalbimizi, gönlümüzü bütün imkanlarımızla açtık. Bizim kalbimizde her zaman esnafımız faaliyetlerini daha rahat ortamlarda sürdürmesi, kazancını en üst seviyeye taşıyabilmesi, evine daha fazla ekmek götürebilmesi vardı. " dedi.

ANTALYA'DA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VAR

"Biz bize verilen her bir oyu helal ettirmek için gece gündüz çalıştık." diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, "Biz kendimizi, her seçim döneminde yaptığımız hizmetlerle birlikte milletimizin, esnafımızın, siz değerli hemşehrilerimizin ter temiz gönüllerine, kalplerine havale ettik. Netice yükselen bir grafikle bizi, tekrar tekrar görev getirdi. Allah bugüne kadar bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlerden razı olsun. Şimdi bütün bunlarla beraber Antalya'nın çözüm bekleyen nice sorunlarının olduğunu biliyoruz. 15 yıl boyunca sizlerle beraber ürettiğimiz tecrübelerin Antalya'nın bütün ilçelerine yansıması gerektiğini, hemşehrilerimizin bu beklenti içinde olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu sebepten dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldum. Şimdi Kepez'de elde ettiğimiz başarıların kat ve kat fazlasını Antalya'mıza ve ilçelerimize taşıyacağız. "diye konuştu.

BÜYÜK GEMİLERE İHTİYAÇ VAR

Antalya'ya yıllardır bir galericiler sitesinin yapılmadığını dile getiren Tütüncü, "15 yıl boyunca Antalya galericiler sitesi yapmak için fırsatlar aradık. Bazı işleri yapabilmek için büyük gemilere ihtiyaç duyuluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile sadece şehrimize değil 19 ilçemize galericiler sitesini serpiştirmeye niyetimiz var. Türkiye'nin örnek alınan galericiler sitesi Antalya'da olacak, bütün galericeler de her tarafta bunu konuşacak. İçinde banka şubesinin olduğu bir galericiler sitesinden bahsediyorum. İçinde noter olan bir galericiler sitesinden bahsediyorum. İçinde oto ekspertizlerin, sigorta acentelerinin, oto lastikçilerinin, tecrübe pistlerinin olduğu bir galericiler sitesinden bahsediyorum. Bu olacak, bunu biz yapacağız. Antalya'nın altın çağı, galerici esnafının altın çağı olacak" ifadelerini kullandı.