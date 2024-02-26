Bakan Bak özel bireylerle horon oynadı

Düzce'de gençlik ve spor alanındaki yatırımları incelemek üzere şehre gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Bakan Bak, Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezine geçti. Burada okçularla buluşan Bak, daha sonra özel bireylerden kurulu olan halk oyunları ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Öğrencilerin horon teptiğini gören Bakan Bak, kendisi de araya girerek özel bireyler ile uzun süre horon tepti. Ankara'da yapılacak özel bir etkinliğe çocukları davet edeceklerini belirten Bakan Bak, özel bireylere destek veren Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti.