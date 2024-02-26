Bunlar hal çadırını hastane diye yutturmaya çalıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti: CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyoruz. Birbirleriyle uğraşmaktan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların 3-5 laf dışında ülkenin herhangi bir derdiyle dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, orada yaşayan insanlarımızın sıkıntısını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü yok. Bunlar yalancı. Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözetmeyenlerin Adana'nın sorunlarıyla ilgilenebilir mi? Uluslararası meselelerde ilkeli tutum aldıklarına şahit oldunuz mu? Duyamazsınız, göremezsiniz. Bunlar hal çadırını hastane diye Adanalı kardeşlerime yutturmaya çalıştı. Kendilerine hayrı olmayanın memlekete hayrı dokunur mu? Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, hazırız, kararlıyız diyoruz, onlar ise kirli ittifaklarla DEM'leniyor. Muhalefet Kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla demleniyorlar, şaibeli pazarlıklara seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Mesele sadece kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesidir. CHP muhalefet sömürüsüyle millet ve tarih nezdinde hesap verecektir.Seçimde umduklarını bulamayınca adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Başkanlarını partiden öyle bir attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile partiden içeri sokmayacaklar..Adana'yı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotifi olarak görüyoruz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak. Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindireceğiz. Adana 31 Mart'ta sandıkları patlatarak rekor kıracaktır. Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize inanıyorum. Adana, böyle artistliklere eyvallah eder mi? Adana, kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol verir mi? Adana, eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı? Allah'ınıza kurban sizin.Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor. Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü savunma sanayi var, savunma sanayinde dışa bağımlılık azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz arttı. Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız.Adana'ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 10 bin 809 yeni derslik inşa ettik. 7 bin 959 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun da aralarında olduğu 55 spor tesisini Adana'ya kazandırdık. Adanalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 20 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 4 bin 255 yataklı 25 hastane ile 71 sağlık tesisini hizmete sunduk. Adana'yı 1640 yataklı şehir hastanesi ile buluşturduk. Yüreğir'deki 100 yataklı devlet hastanesi ile iki sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 18 bin 400 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız sürüyor. Mevcut havalimanımıza ilaveten Çukurova Uluslararası Havalimanı da bu yıl içinde tamamlayıp hizmete sunuyoruz. Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssünü Adana'ya kurarak Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki kilit rolünü daha da güçlendireceğiz.