Burhan Deniz’den CHP ile ittifak görüşmelerine yönelik bomba iddialar!

Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Burhan Deniz, Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılmak istenen ittifakın Bandırma'da çıkmaza girdiğini kaydederek bu durumun nedenlerini çarpıcı iddialarda bulunarak açıkladı. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın desteklenmesi konusunda ittifak görüşmeleri yapıldığını ifade eden Burhan Deniz, "Ahmet Akın'ın 2019 yılındaki yerel seçimde gasp edilen hakkını geri alması ve AK Parti'nin Balıkesir'de kaybetmesi adına ittifak yapmak istedik. Görüşmeler sonucu bana Bandırma Belediye Başkan Yardımcılığı ve 9 meclis üyeliği verilecekti. Anlaşmaya varılamadı ancak biz yine de AK Parti'nin kazanamaması için desteklemek istediğimizi belirttik. CHP'den Bandırma Belediyesi'nde meclis üyeliği istedik. Süreç boyunca Ahmet Akın ile sürekli iletişim halindeydik. Akın desteklerimiz için memnuniyetini dile getirdi. Aday listelerinin açıklanmasının ardından, yani 21 Şubat'ta ittifakımızı duyuracaktık fakat Ahmet Akın beni arayarak meclis üyeliği listesinde Gelecek Partili isimlerin olmadığını söyledi. Akın, benden meclis üyesi adaylarımızın bilgilerini istedi ve sonra işin hallolduğunu söyledi. Ben de gazamız mübarek olsun dedim," ifadesinde bulundu.

"AKIN'IN YALANCI OLDUĞUNU VE VERDİĞİ HİÇBİR SÖZÜ YERİNE GETİRMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Ahmet Akın ile görüştükten sonra Dursun Mirza, Ozan Tüm ve Mehmet Tüm ile Ozan Tüm'ün ofisinde bir araya geldiğini belirten Burhan Deniz, "Sohbet ederken listeye bizim partimizden girecek isimleri yazıp yazmadıklarını sordum. Bana Ahmet Akın'ı sevmediklerini, Akın'ın yalancı olduğunu, verdiği hiçbir sözü de yerine getirmediğini söylediler. Tolga Tosun hakkında da çeşitli şeyler söylediler. Akın'ın birçok kişiye sözler verdiğini ve bu sözleri yerine getiremeyeceklerini ifade ettiler. Bunun üzerine Ahmet Akın'ı aradım ve bu durumu kendisine anlattım. Benim için nasıl yalancı diyebilirler, diye tepki gösterdi ve onlarla yüzleşmek istediğini söyledi. Ozan Tüm'e bunu söyledim ama yüzleşmek istemedi. Ahmet Akın ile yeniden görüştüğümde, onları Allah'a havale ediyorum, diye konuştu. Ahmet Akın, ittifak durumunu görüşmem için beni bir yere yönlendirdi. Son olarak, Gelecek Partisi'nin mevcut Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dağ'ın listede yer alması için masaya oturduk. Hüseyin Dağ'ın Kürt olması nedeniyle rahatsızlık duyulduğunu söylediler. Benden başka isim istediler. Ben, bu faşistlik ve ırkçılığa sert tepki verdim. Dursun Mirza'nın meclis üyesi listesinde yer alan bir arkadaşımız da bana Balıkesir'den bir mafyanın resmini gösterdi. Bunu tehdit amaçlı yapıp yapmadıklarını bilmiyorum," dedi.

"MEHMET TÜM VE OZAN TÜM CHP'Yİ BANDIRMA'DA İSTEDİĞİ GİBİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bandırma'nın haricinde 19 ilçede Ahmet Akın'a destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Burhan Deniz, "Tehdit ve şantajla seçim kazanılmaz. Mehmet Tüm eline almış kâğıdı, Dursun Mirza'yı da himayesine altına almış istediği gibi yazıp çiziyor. Bandırma'da bu şekilde seçim kazanılmaz. Dursun Abiyi çok severim ancak şuan tamamen Mehmet Tüm'ün himayesi altına girmiş durumda. Mehmet Tüm ve Ozan Tüm CHP'yi Bandırma'da istediği gibi yönetmeye çalışıyorlar. Bu şekilde seçimi kazanmazsınız. Beni ve partimi de bu şekilde kandırmaya, dolandırmaya çalıştılar. AK Parti'ye karşı, 2 aydır seçimi nasıl kazanırız mücadelesi veriyoruz. Bir sürü fedakarlık yaptık. Balıkesir'de bir sürü adayımızı çektik. Ben önce Genel Merkezimden özür diliyorum. Mehmet Tüm ve Ozan Tüm aile şirketleriymiş gibi Dursun abiyi de bir şekilde yönlendiriyorlar. CHP Bandırma'da tüm ailesinin eline geçmiş durumda" diye konuştu.