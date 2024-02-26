CHP’li aday AK Parti’ye katıldı

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Dilovası Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak daha sonra CHP Genel Merkezince Darıca'dan Yakup Törk'ün Dilovası'ndan aday gösterilmesi sonrası tepki göstererek CHP'den istifa ettiğini açıklayan Fethi Aras önceki gün Dizbaz, Sarıbuğa, Başboğa ve Erdem aileleriyle birlikte AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatına gelerek AK Parti'ye katıldıklarını açıkladılar.

DİLOVASI KARARINI VERMİŞ

AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım tarafından karşılanan Fethi Aras ve beraberinde ki ailelere İlyas Şeker, Ramazan Ömeroğlu ve İlhan Yıldırım tarafından AK Parti rozetleri takıldı.

Rozet takma töreninde konuşan Ömeroğlu "31 Mart seçimlerine çok az kaldı ama Dilovası kararını vermiş görünüyor. Bu ne güzel coşku, bu ne güzel kalabalık. Partimize gösterilen bu ilgi alaka 31 Marttaki zaferin habercisidir. 31 Mart seçimlerinde Dilovamızın kazanacağı bir zafere doğru koşuyoruz. Biz çok mutluyuz, huzurluyuz. Vatandaşlarımızın bu samimi destekleri, teveccühleri bizim moralimizi daha da artırıyor. İnşallah Dilovası kazanacak ve hiç kimse kaybetmeyecek." diye konuştu.

MKYK Üyesi İlyas Şeker'de partilerine katılan ailelere teşekkür ederek ülkemiz ve Dilovası için hayırlı olmasını diledi.