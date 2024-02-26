İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulspor Kulübünü ziyaret etti

Murat Kurum kendilerini ağırlayan İstanbulspor yönetimine, "Bugün İstanbulspor'umuzu Büyükçekmece'de ziyaret ediyoruz. İstanbulspor'umuz gerçekten hem Süper Lig'de göstermiş olduğu başarılarla, hem de Türk sporuna yapmış olduğu katkılarla göğsümüzü kabartmış kulüplerden bir tanesi. Ben öncelikle misafirperverlikleri için Ecmel başkanıma, kıymetli yönetimine çok teşekkür ediyorum." ifadeleriyle teşekkür etti.

İstanbulspor'un forma renginin sarı-siyah olmasının geçmişe dayanan öyküsünden bahseden Kurum, "İstanbulspor'umuz 1926 yılında kuruldu. Tabii forma renginin sarı-siyah olmasının çok anlamlı bir öyküsü var. dedi ve konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

"Çanakkale savaşlarında şehit düşen arkadaşlarının yasını tutmak amacıyla okullarının sarı duvarındaki pencere pervazlarını ve kapılarını siyaha boyayan şuurlu sporcularımızın seçtiği bu iki renk; o günden bugüne dayanışma ve beraberliğin simgesi olmuştur. Yani sporun kardeşliğini sporun dostluğunu ve sporun vatan sevgisini İstanbulspor'umuzun renklerinde görüyoruz. Çanakkale savaşlarında ülkemiz için, ay yıldızlı bayrağımız için şehitler verdiğimiz vatan mücadelesi için gaziler verdiğimiz o hatıralarımızı acıları aslında yaşatmak adına kulübümüzün renklerinin sarı siyah olması da bizim için çok anlamlı ve değerli."

İstanbulspor'un sergilemiş olduğu kardeşlik hukukunun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Murat Kurum, "Tabii ki biz bu kardeşlik hukukunu sporun barış hukukunu her yerde daha da yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.