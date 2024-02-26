İmamoğlu filminin perdesi kapandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde Ordulular Buluşması'na katıldı. İstanbul'un kaynaklarını israf edenlerin elinden bu şehri kurtaracaklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Şimdi bunlar her yerde afişler, pankartlar asıyorlar, görüyorsunuz değil mi? O pankartlarda ne yazıyor? 'İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik' diye yazıyorlar. İBB Başkanı'na soruyoruz, 'Sen israfı, bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? Sen 'İsrafı bitirdik', diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin. Sadece bu iki örnek bile senin nasıl bir müsrif belediyecilik yaptığını göstermeye yeter. Senin yaptığın israfın ispatıdır. Ama şurada 31 Mart'a çok az kaldı. Kardeşlerimizle birlikte sandıkta 'Siz israfı bitirip hizmeti getiremediniz, israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz' diyeceğiz." İmamoğlu'nun gündem değiştirme çabalarına girdiğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisi buradan beslendiği için 'Ne yapsam da polemik çıkarsam?' diye emin olun sabah akşam düşünüyor. Akşam bir rüya görüyor, sabah inanıp onun peşinden koşuyor. Hani hikayede anlatılır ya adamın biri bir yerde bir yalan söylemiş sonra köye inince o yalana kendi de inanmış.Yahu sen törene gelsen ne olur, gelmesen ne olur? 5 yıldır bütün İstanbul seni biliyor, 5 yıldır tüm Türkiye seni biliyor, 5 yıldır devletin hiçbir değerine saygı duymayan, hiçbir protokolüne katılmayan sensin. 5 yıldır söz verdiğin metroları yapmayan sensin. İstanbul'u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın 'Törene davet edildim, edilmedim.' Bunların yine gündeminde İstanbul yok. Gündeminde İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi." "Buradan sana ekmek çıkmaz İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanmıştır" ifadesini kullanan Kurum, "İstanbul'da 31 Mart'ta gerçek belediyeciliğin, AK Parti belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil'e dayayanların değil, sırtını millete dayayanların dönemi başlıyor" dedi.Eyüpsultan'a kazandıracakları eserleri aktaran Kurum, Akşemsettin, Çırçır, Alibeyköy mahalleleri başta olmak üzere ilçedeki tüm mülkiyet problemlerini bitireceklerini anlattı. Kurum, Haliç'e de muazzam bir çevre düzenlemesi yapacaklarına dikkati çekerek, "İlk önce 1 Nisan sabahı onların temel atmama töreni yaptığı o Haliç'imizin, Eyüpsultan'ımızın hemen kıyısındaki denizimizi temizlemek için biz o arıtma tesisinin inşaatına başlayacağız" diye konuştu.