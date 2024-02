İstanbul’da ulaşım çilesi bitmiyor! Haftanın ilk iş gününde yine metro arızalandı

İstanbul her geçen gün yeni bir ulaşım kriziyle karşılaşmaya, mevcut ulaşım sisteminin arızlarını gideremeyen yönetim kriziyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunun arızalanması sonucu vatandaşlar İETT otobüslerine akın edince Davutpaşa istasyonunda yoğunluk oluştu. Yetersiz kalan İETT seferleri yoğunun artmasına sebep oldu.

"TAM YOL İLERİ"

O anlar kayıt altına alınırken görüntülerde, bir yanda vatandaşların mağduriyeti bir yanda ise İmamoğlu'nun 'Tam yol ileri' sloganı kameralara yansıdı.

MERDİVENLER TERS YÖNE HAREKET ETTİ

Öte yandan arızalanan metro uzun süre düzelmeyince vatandaşlar metro istasyonunu terk etmek için yürüyen merdiven ile yukarı çıkarken yürüyen merdivenler bir anda aşağıya hareket etti. O anlar paniğe neden oldu.

"UYUMAYA DEVAM ET BAŞKAN"

Metro arızasına yakalanan ve o anları kayıt altına alan bir vatandaş ise durumu şu cümlelerle isyan etti: "Şu an Davutpaşa metro istasyonundayız. Şu an burada bir keşmekeş var. Gördüğünüz gibi metrolar çalışmıyor. Bu durum saatlerdir böyle. Oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaptıkları bu. Kendisi uyuyordur şu an. Kayıt altına alıyorum. Uyumaya devam et başkan. Rezilliği izle. Metronun içinde de dışında da kuyruğun ucu bucağı yok"