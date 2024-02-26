İYİ Parti’de üst düzey istifa! ’Akşener sürekli yanlış notalara basıyor’

İYİ Parti'de başlayan istifa furyası sürüyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa ettiğini açıkladı.

"AKŞENER SÜREKLİ YANLIŞ NOTALARA BASIYOR"

Cem Karakeçili istifa açıklamasında, "Genel Başkan Sn. Meral Akşener, oldukça bilgili bir siyasetçi, fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen, en iyi bilgini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini var saydığımız notalara sürekli yanlış basmaktadır. Gelinen noktada partinin iradesi, tokmağın birinin, davulunsa başkasının elinde olduğu, siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Bu hazin durumu üzüntüyle izleyen partimizin milyonlarca seçmeni ise davul ve tokmağın arasında sıkışıp kalmıştır." dedi.