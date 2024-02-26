Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, anayasa yapma gücüne sahip

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistemin inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Anayasal olarak her şeyin yerli yerine oturtulması, 'benim sözüm daha kuvvetli' yarışı içinde kimsenin olmaması lazım. Anayasa'daki flu alanlar giderilmeli" dedi. Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Meclis yeni anayasa yapmaya muktedir değil" şeklindeki eleştirilere ilişkin konuşan Kurtulmuş, "TBMM, A'dan Z'ye yeni anayasayı yapma gücüne, kuvvetine sahip. Tabii ki bu uzlaşıyla olabilir. Hiçbir partinin tek başına anayasası olmaz. Milletin anayasası olur. Meclis'te yapılacak ister yeni anayasa, topyekun anayasal değişiklik ister hayati maddelerde değişiklik olsun, yapılacak olan iş aritmetik işi. Gönlümüzden geçen ilk turda 400'ü aşsın ve anayasa Meclis'te yapılsın. O olmazsa bunu referanduma götürecek çoğunluk Meclis'te oluşsun. Ama olabilecek en yüksek konsensusun çıkması için gayret sarf etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.