Ortahisar’ı birlikte yöneteceğiz

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yalıncak Mahallesi'nde Halk Buluşması'na katıldı.

TAAHHÜDÜMÜZÜN ALTINA İMZA ATIYORUZ

Yalıncak mahallesinde halk buluşmasında konuşan Aydın, "Yalıncak'ta, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmalar gerçekten alkışlık işler. Bu işler toplumun her yanından destek ve teşekkür alıyor. Bizim görevimiz de hem Ortahisar Belediyemizin, hem de Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve başlatılmış olan işleri de bitirmektir. Bu noktada taahhüdümüzün altına imza atıyoruz. Yeni yapılacak projelerimizin tanıtımını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Herkes görecek ki fark yaratacak projelerle vatandaşımızın huzurunda olacağız." ifadelerini kullandı.

ORTAHİSAR'IMIZI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Şeffaf ve hizmet belediyecilik anlayışı ile birlikte ortak aklı önemseyeceğini belirten Aydın, "Gerçekleştireceğimiz projelere halkımızı da dahil edeceğiz. Kioslarla yani duvar bilgisayarları ile birlikte katılımcı belediyeciliği ön plana çıkartacağız. Hayata geçirmek istediğimiz projelerin nasıl olması gerektiği noktasında vatandaşlarımızın görüşleri doğrultusunda yol alacağız. Ben yaptım oldu mantığı ile değil, halkımızın değerlendirmesi ile ortaya çıkacak projeler şehrimizde hayat bulacak. Ortahisar'ımızı birlikte yöneteceğiz. Bu düşüncelerimizi hayata geçirmek için sandıktan güçlü çıkmamız gerekiyor. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyorum." dedi.