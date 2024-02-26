Ruhsatsız silah operasyonunda 90 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 90 ruhsatsız silah ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı. Tabancalardan birinin üzerindeki 'Sonu ölüm' yazısı dikkat çekti.

"HUZURUMUZ GURURUMUZDUR"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganıyla bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı.

'SONU ÖLÜM'

Operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 64 tabanca, 21 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, silahlara ait 55 şarjör, 610 dolu fişek, bin 387 uyuşturucu hap ile 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlarla yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ele geçirilen tabancalardan birinin üzerindeki "Sonu ölüm" yazısı dikkat çekti.