Son dakika: PKK’nın sızma girişimi engellendi! Kadın terörist sınırda yakalandı

2019'da PKK/KCK'ya katılan Cudi kod adlı Hüda El Tuma, Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi'de eğitimler aldı. Haseke'de YPJ taburlarında faaliyet gösteren terörist, Barış Pınarı Harekatı döneminde Ras El Ayn'da Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı cephede yer aldı.

TÜRKİYE'YE GEÇİŞİNİ MİT ENGELLEDİ



Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK üyesi Cudi kod adlı Hüda El Tuma'nın Barış Pınarı Harekatı Alanı'nda yer alan Mebruke'den eylem için Türkiye'ye geçiş yapma arayışına girdiği bilgisine ulaştı. Saha ajanları ile yakın takibe alınan terörist yapılan çalışmaların ardından, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı. Yakalanan Cudi kod Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.