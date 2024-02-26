Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, CHP’nin adaylığını engelleme girişimine sert tepki gösterdi

CHP'nin, yanlış tercih yaptığını ve kendisinin kazandığının seçimden önce ortaya çıktığını görünce bel altı vurmaya başladığını belirten Bozdoğan, "Yanlış tercih yaptıklarını anladılar. Doğru tercihin ben olduğumu ve kazanacağımı daha seçim olmadan anladılar. Yanlışlarını örtmek için bel altı vurmaya başladılar. Bunlar beyhude çabalar, atı alan Üsküdar'ı geçti. Kendilerine geçmiş olsun" dedi.

CHP, geçtiğimiz 11 Ocak'ta partisinden istifa edip Memleket Partisi'nden Tarsus Belediye Başkan adaylığını açıklayan Dr. Haluk Bozdoğan'ın adaylığının iptal edilmesine yönelik İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

CHP, "Bir kişi, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" gerekçesini ileri sürdü. Bozdoğan, "Adaylığıma yönelik engelleme girişimleri, demokrasiyle bağdaşmayan ve halkın iradesini yok sayan bir tavırdır. Hukuk yoluyla darbe girişimidir. Madem kazanamıyoruz, kaybetme nedenimizi de engelleyelim düşüncesidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı seçme ve seçilme hakkını gasp etmeye çalışan her türlü müdahaleye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'KAZANACAĞIMI ANLADILAR'

Çabaların beyhude olduğunu, CHP'nin getirildiği noktanın halkın iradesini yok sayan bir tavır olduğunu belirten Bozdoğan, "Niye başka isimler için değil de Bozdoğan? Adana'daki adaylar için de aynısını yapacaklar mı? Bu demokrasi mi, halkın iradesine ipotek koymak değil mi, halkın iradesini yok saymak değil mi?" diye konuştu.

CHP'deki telaşı anladığını kaydeden Bozdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Aday belirlerken yanlış yaptıklarını anladılar. E hesap günü de yaklaşıyor. Doğru tercihin ben olduğumu ve şimdiden seçimi kazandığımı anladılar. Yaptıkları yanlış ortaya çıkmasın diye bel altı vurmaya başladılar. Herkes Tarsus ta bir ön seçim yapılmadığını biliyor ve aday belirleme atama ile yapıldı. Çıkarın karar defterlerini. Nerede örgüt yoklaması, önseçim. Genel merkezin yaptırdığı anketlerde sorduğu her isim için mi bu davaları açacaksınız. Atatürk'ün Partisini ne hale getirdiler, yazık… Bunlar beyhude çabalar, atı alan Üsküdar'ı geçti. Bilerek yanlış yapanlara geçmiş olsun."