Toydaş, Meydan Köyü sakinleriyle biraya geldi

Hoş bir sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Avukat Hakan Toydaş, şunları söyledi; "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçim öncesi şahsıma verilen adaylık sonrası ilçe teşkilatımızla birlikte yoğun bir seçim çalışması programı oluşturduk. Bu kapsamda esnafımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bugünde kadirşinas Meydan köyü sakinlerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik.

Depremde en çok etkilenen ilçemiz için neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve şahsıma göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah değerli hemşehrilerimizin desteği ve duasıyla başkanlık yarışında ipi göğüsleyen biz olacağız. Her birlikte Gölbaşımız için çalışacağız" dedi.