Tütüncü: Gerçek belediyecilik AK Parti’nin işidir

Cumhur İttifakı'nın Aksu Seçim Koordinasyon Merkezi, açıldı. SKM açılışına önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Cumhur İttifakı Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu açılışta konuşan Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "31 Mart'ta hem Antalya'nın altın çağını, hem de Aksu'nun altın çağını hep beraber başlatacağız. Aksu'da bilir, Antalya'da bilir. Gerçek belediyecilik AK Parti'nin işidir." dedi. Tütüncü, belediye başkanlığı makamlarının vakit tüketilecek yerler olmadığını, gece gündüz çalışarak, hizmet üretilecek yerler olduğunu da sözlerine ekledi.

31 MART'TA ANTALYA'DA TARİH YAZILACAK

"Biz şehrimize en güzel eserleri bırakalım, kalplerde gönüllerde en güzel şekilde yer alalım. Dostlar bizi her zaman güzel hatırlasın istedik. İşte! Kepez'de çıktığımız 15 yıllık hizmet mücadelemizin özü budur." diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, "Gece gündüz çok çalıştık. Kepez'in en büyük sorunları tapu, imar, mülkiyet sorunlarıydı. Bunların hepsini çözdük. 2009'da hangi sokağa girersek girelim tapu soruluyordu, hangi mahalleye uğrarsak imar talep ediliyordu. Hangi kalbe dokunsak, hangi kalbin kapısını çalsak tapu soruluyor, imar talep ediliyordu. Geldiğimiz noktada yeni döneme mülkiyet sorunları tertemiz bir Kepez bırakıyoruz. 90 bin gecekonduyu kavgasız gürültüsüz kaldırdık. Bunları kentsel dönüşümle gerçekleştirdik. Biz 15 yılın her bir vaktine alın terimizi akıtarak, ekibimizle hizmet ettik. Yeni nesil belediyecilik ile Antalya'mızı tanıştırdık. Antalya'nın 19 ilçesinde bütün hemşehrilerimize eserlerinde hizmetlerinde en güzelini getireceğiz. Antalya'nın her tarafı Kepez kadar güzel olacak dedik ve yola çıktık. Cumhur İttifakı ruhu ile 31 Mart'ta Antalya'da tarih yazacağız. İnanıyorum ki; Aksu'da da tarih yazacağımız bir dönem olacak. " dedi.

ALTINTAŞ'IN YOLLARI 2024 SONUNA AÇILACAK

Aksu'daki Altıntaş Mahallesi'ndeki alt yapı, yol gibi birçok soruna değinerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Biz Kepez'de yaptık. Altınova'da, Masa dağında yaptık. Önce mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Sonra yolları açıyoruz. Açılan o yollardan alt yapı geliyor, kanalizasyon geliyor, su geliyor. Sonuçta da şahane bir şehir oluyor. Biz, Altıntaş'ın yollarını 2024 yılının sonuna kadar açmaya söz veriyoruz. " diye konuştu.

HİZMET ÜSTÜNE HİZMET

Tütüncü, konuşmasını sürdürürken mahalle sakinleri tarafından eline verilen talep listesini de okudu. Yol, altyapı, elektrik, ulaşım, okul, park, halı saha, bankamatik, toplu ulaşım için kart dolum noktaları, halk eğitim kurs merkezleri talepleri üzerine Tütüncü, "Şu seçimler bitsin bunların hepsini yerine getirmek bizim için çok basit bir iş… Bütün bu hizmetleri yaptıktan sonra Aksu, Aksu olalı böyle hizmetler görmedi diyeceksiniz. Durmuş Kaan Şahin kardeşimle hazırız. Ne yapacağımızı biliyoruz. Aksu bugüne kadar görmediği hizmetlerle tanışacak. Yeni nesil uygulamaları ile bambaşka günlere doğru yürüyecek." dedi. Tütüncü, kadınlara yönelik birçok projenin de hayata geçirileceğini müjdeledi.