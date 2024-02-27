3 ilde eş zamanlı terör operasyonu

Kocaeli İ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Jandarma ekipleri tarafından, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli merkezli olarak Batman, İstanbul ve Diyarbakır illerinde düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen 3 şüpheliden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi