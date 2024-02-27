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Giriş Tarihi: 27.2.2024 12:01

9 ilde DHKP-C ve MLKP operasyonu: 30 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerinin finansmanının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 21’i yakalandı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
9 ilde DHKP-C ve MLKP operasyonu: 30 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteği ile İzmir, İstanbul, Kilis, Tunceli, Çorum, Antalya, Mersin, Aydın ve Ankara'da DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 30 şüphelinin adreslerine saat 06.00'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan baskınlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

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9 ilde DHKP-C ve MLKP operasyonu: 30 gözaltı kararı
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