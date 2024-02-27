ABD’nin vetosu utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 1.5 saat süren MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in katliamlarının sürdüğüne dikkat çeken Çelik, "Hiçbir girişim Netanyahu hükümetini geri döndüremedi. İsrail bir ay içinde rapor verecek. Her seferinde uluslararası hukukun kurallarını ihlal ederek devam ediyor. İsrail'i durduracak adımların ABD tarafından veto edilmesi utanç verici. İki devletli yapıya giden yolda öncelikle ateşkes sağlanmalı. Gazze birinci gündemimiz olmaya devam edecek. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çalışmayı sürdüreceğiz.