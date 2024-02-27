Bakan Ersoy: Başkan adaylarından turizm master planlarını isteyin

Bodrum'daki turizm sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla yapılan "Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı il ve ilçe müdürleri, Cumhur İttifakı partilerinin il ve ilçe başkanları, muhtarlar ve turizm ile ilgili faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nın açılış konuşmasını Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun yaptı. Turizmde bir dünya markası olan Bodrum'un sorunlarıyla birlikte büyüdüğünü ve sorun biriktirmeye devam ettiğini belirten Mehmet Tosun, "Önemli bir turizm merkeziyiz ama altyapıdan üst yapıya, yoldan çevre düzenlemesine, deniz ve doğanın kirlenmesine ve gittikçe turizmin üç aya sıkıştığı bir turizm ile karşı karşıyayız. Dünyanın hiçbir yerinde üç ay turizm yapıp 12 ay geçinen bir sektör yok." dedi.

AYAYDIN: MUĞLA'NIN BİR TURİZM MASTER PLANI YOK

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın da turizm master planı olmayan bir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Ayaydın "Master Plan yapma yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na siz planları sunmazsanız bu bakanlıkların yapabileceği bir şey yoktur. Bütüncül planları yapmak Belediye'nin işidir. Şehrin potansiyelini en iyi yerel bilir. Altyapıdan üstyapıdan sorumlu olan belediyelerdir. Ancak ne bir imar planı var ne de bir master plan. Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye Türkiye'nin göz bebeği cennet turizm merkezlerimiz ama planları yok" diye konuştu.

BAKAN ERSOY: ADAYLARDAN TURİZM MASTER PLANI İSTEYİN

Bodrum'da düzenlenen Turizm Sektörü ve STK Buluşmasında turizmcilere seslenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da uzun yıllardır Bodrum'da yaşadığını ve Bodrum'un birçok sorununa hakim olduğunu söyledi. Türk turizminin son beş yılda pek çok sorunu mega seviyede yaşadığını anlatan Ersoy, turizmin artık dünyadaki tüm sorunlardan etkilendiğini vurgulayarak, 2018'de bakanlık olarak başlattıkları strateji değişikliği ile krizlere karşı önlem almaya başladıklarını anlattı.

Ege Bölgesi'nin turizm pastasından yüzde 10 pay aldığını söyleyen Ersoy, "Bodrum'un Muğla'nın bu zenginliğe sahipken turizmden hak ettiği payı alamaması düşündürücü" dedi. Ersoy, turizmcilere hitaben yaptığı konuşmasında, "Belediye Başkan Adaylarından Turizm Master Planlarını isteyin" çağrısında bulundu. Ersoy konuşmasına şöyle devam etti: "Bodrum, Türkiye'nin en nitelikli turizm gruplarını ağırlayan bölgesi. Büyük bir hazine Bodrum. Ama onlara hizmet edecek ne altyapı ne üst yapı var. Turizm sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı ile olabilecek bir sektör değil. Bütün bölgenin sahip çıkması gereken, yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile birlikte ortak projeleri hayata geçirmesi gereken bir sektör. Eğer bir turizm şehriysek, gelirlerimizin büyük kısmı turizme endeksliyse o zaman yerel yönetim seçimlerinde mutlaka adaylarınızdan turizm master planlarını isteyin. Turizm master planları büyükşehir belediyelerinin konusudur. Çünkü potansiyeli en iyi sizler bilirsiniz. Bodrumla ilgili bana bir proje geldiğinde can-ı gönülden yapmaya hazırım. Bodrum'u sadece Bodrum olarak görmüyoruz. Türkiye'nin marka yüzü, tanıtım yüzü olarak görüyoruz. Bodrum nitelikli turizm açısından Türkiye'nin bir cazibe noktası. Biz bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Sizlerden tek isteğimiz bize yardımcı olmanız. Bir çok proje geliştiriyoruz. Bir çoğu da dinlenmeden, siyasi gerekçelerle, rant projesi denip reddediliyor. Projeleri inceleyin. İki tarafı da dinleyin. Zaten siz şehriniz adına en doğrusuna karar vereceksiniz. Bize anlatma fırsatı verirseniz, bizler de proje detaylarını seve seve paylaşırız."

Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, konuşmaların ardından soru cevap şeklinde devam etti. Turizmciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Bodrum'da turizme dair yaşadıkları sorunları dile getirerek, çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.