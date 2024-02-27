Başkan adayı Mehmet Öntürk: Hatay’ımızı ihya etmek için hazırız, kararlıyız

Hatay'ı ihya ederken 15 ilçesiyle bütün olarak ele alacaklarını ifade eden Öntürk'e AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, Cumhur İttifakı Hassa Belediye Başkan Adayı Selahattin Çolak, Cumhur İttifakı Hassa ilçe teşkilatları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

İlçeye bağlı Akbez, Aktepe, Buhara, Söğüt ve Gülkent Mahalleleri'nde vatandaşları ve esnafları ziyaret eden Öntürk ve beraberindeki heyet, ilçede vatandaşların buluşma noktası olacak seçim ofisi açılışını da yoğun katılım ve büyük coşku ile açtı.

"1 NİSAN'DAN SONRA SORUNLARINIZIN TEK MUHATABI BENİM"

Gönlü güzel Hassalılar ile bir araya gelen Öntürk, gerçekleştirdiği seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, "Memleket sevgisi, azim ve gayretle çıktığımız hizmet yolunda Hatay'ımızı ihya etmek için hazırız, kararlıyız. Dava arkadaşlarımız ve hemşehrilerimizle el ele verecek, Hatay'ımızı gerçek belediyecilik ile buluşturacağız. Bu uğurda yolumuz hizmet, yoldaşımız ise aziz milletimizdir. Hemşehrilerimize layık olmak için çok çalışacak, geleceğe miras olarak örnek bir şehir inşa edeceğiz. Sizleri en kısa zamanda evlerine, işyerlerine, mahallerine kavuşturacak, yüzleri güldüreceğiz. Hemşehrilerimin sorunu benim sorunumdur. Sorununuza çözüm bulmak da benim boynumun borcudur. 1 Nisan'dan sonra sizin tek muhatabınız Allah'ın izniyle Mehmet Öntürk'tür" ifadelerini kullandı.

Öntürk, hizmetlerin koordineli olarak kısa sürede kazandırılması için tüm Hassalılardan İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinde Selahattin Çolak'a, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ise kendisine tam destek vermelerini istedi.