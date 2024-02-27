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Giriş Tarihi: 27.2.2024 15:44

Başkan Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

AA
Başkan Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ı andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı
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