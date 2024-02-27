Bolu’ya çevreci lojistik üs ve tır parkı kuruluyor

Narven Termal Kasaba'da İstanbul'da yaşayan Bolulu uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmet üretimi alanlarında faaliyet gösteren firmalar görüşen AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a parti gönüllüleri, belediye meclisi ile il genel meclisi aday üyeleri de eşlik etti.

Teknik ekiplerin tır parkı ve çevreci lojistik depolama projesinde sona geldiğini belirten Demirkol, yaptığı açıklamada, "İlimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan tır parkı sorununu kurulacak lojistik merkezi ile kısa sürede bitirmiş olacağız. Lojistik merkezi bünyesinde soğuk hava deposu, çatı GES, konteyner alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma alanları, tır ve kamyon park alanları planlandı. Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak proje ile aynı zamanda bölge insanı içinde ayrı bir istihdam alanı olacak." şeklinde konuştu.

Lojistik merkezi çatısına kurulacak GES santrali ile yıllık 15 ile 20 milyon civarında bir enerji tasarrufu sağlanacağının altını çizen Demirkol, lojistiğin ana duraklarından birisi haline gelecek proje için lojistik sektörü temsilcilerinden desteklerini istedi.