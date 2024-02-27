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Giriş Tarihi: 27.2.2024 11:34

Bolu’ya çevreci lojistik üs ve tır parkı kuruluyor

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, İstanbul’da yaşayan Bolulu uluslararası lojistik sektörünün önde gelen temsilcilerini Narven Termal Kasaba’da ağırladı. Demirkol, “Seçimden sonra ilimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan tır parkı sorununu kısa sürede çözmüş olacağız. Lojistik depolama alanımız üs konumunda olacak” dedi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’ya çevreci lojistik üs ve tır parkı kuruluyor

Narven Termal Kasaba'da İstanbul'da yaşayan Bolulu uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmet üretimi alanlarında faaliyet gösteren firmalar görüşen AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a parti gönüllüleri, belediye meclisi ile il genel meclisi aday üyeleri de eşlik etti.

Teknik ekiplerin tır parkı ve çevreci lojistik depolama projesinde sona geldiğini belirten Demirkol, yaptığı açıklamada, "İlimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan tır parkı sorununu kurulacak lojistik merkezi ile kısa sürede bitirmiş olacağız. Lojistik merkezi bünyesinde soğuk hava deposu, çatı GES, konteyner alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma alanları, tır ve kamyon park alanları planlandı. Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak proje ile aynı zamanda bölge insanı içinde ayrı bir istihdam alanı olacak." şeklinde konuştu.

Lojistik merkezi çatısına kurulacak GES santrali ile yıllık 15 ile 20 milyon civarında bir enerji tasarrufu sağlanacağının altını çizen Demirkol, lojistiğin ana duraklarından birisi haline gelecek proje için lojistik sektörü temsilcilerinden desteklerini istedi.

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Bolu’ya çevreci lojistik üs ve tır parkı kuruluyor
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