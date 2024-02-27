Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan: Büyük işlere imza atacağız

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Dr. Ömer Selim Alan, seçim gezileri kapsamında Birlik Mahallesi'nde coşkulu kalabalık karşıladı. Samimi ortamda gerçekleşen toplantıda Alan vatandaşlarla birlikte horon oynadı.

Birlik Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden başkan Alan, "Seçim gezilerimize devam ediyoruz. 5 yılda yaptıklarımız yeni projelerimizi halkımıza anlatıyoruz. Allah'ın izni, siz kıymetli hemşerilerimizin teveccühü ile çok daha büyük işlere yine birlikte imza atacağız inşallah. Bizlere vakit ayıran, güler yüzlerini, dua ve desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşerilerimize yoğun katılımlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonrasında Belediye Başkanı Ömer Selim Alan mahalle sakinleri ile horon havası eşliğinde oynadı.