Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan suya yüzde 50 indirim müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesine kıyasla, Keçiören Belediyesi'nin bütçesinin 45'te 1 oranında olduğunu hatırlatan Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla eser yaptıklarını sözlerine ekledi.

Altınok, Ankara'da trafik sorunun arttığına da işaret ederek şöyle konuştu:

Belediye başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara'sıdır. Ankara'mızın ışığı söndü. Kızılay'da hayat erkenden bitiyor. Ankara gri bir başkent olmayı hak etmiyor. Ankara bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Bütçesi var, 2024 bütçesi 99 milyar. Akyurt'taki fuar alanının kaba inşaatı bitti ama hala açılmadı."