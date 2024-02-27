Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’dan 50 bin sosyal konut müjdesi: Maliyetine vereceğiz

50 BİN SOSYAL KONUT

İzmir'e 50 bin sosyal konut müjdesi veren Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte ya da yalnız olarak 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz. Ürettiğimiz sosyal konutları maliyetine İzmirli hemşehrilerimize 5-10 yıl vadeli bir şekilde vereceğiz. Bunun için şartımız şu; 5 yıl İzmir'de ikamet etmek. Şehrin içini biraz rahatlatmamız lazım bu kentsel dönüşümü tam gerçekleştirmek için. 25 yılda, her 5 yılda 5 bin konut dönüşseydi şu an 125 bin konut dönüşmüş olurdu. Ben işimizin zor olduğunun farkındayım kentsel dönüşümde. Ama bu konuda da bizim 5 yılda 300'lü 500'lü sayılarla vakit geçirme lüksümüz yok."