Cumhur’un Reisi 70 yaşında: Millete adanmış bir ömür

Milyonlarca kullanıcı sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyada da 'Cumhur'un reisi 70 yaşında' ifadesiyle gündem oldu. Siyasiler de Erdoğan'a doğam günü mesajı yayımladı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TEBRİK



Siyasilerin yanı sıra dünya liderlerinden de Erdoğan'a doğum günü mesajı iletildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.



GENÇLİĞİNDE POLİTİKAYA KATILDI



1965'te Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973'te İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981'de mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yıllarında amatör olarak ilgilendi. Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Erdoğan, 1976'daMSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.

ÖRNEK TEŞKİL ETTİ



1983'te kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen Erdoğan, 1984'te Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985'te Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde de parti çalışmaları için örnek teşkil etti.

BELEDİYECİLİKTE ÇIĞIR AÇTI



27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İBB'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.

ESARETTEN İKTİDARA



Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, MEB tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi ve İBB Başkanlığı görevine son verildi. Erdoğan, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte AK Parti'yi kurdu ve partinin Kurucu Genel Başkanı seçildi. Milletin teveccüh ve güveni ile 2002 genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara taşıdı. Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

SESSİZ DEVRİM



15 Mart 2003'te Başbakanlık görevini üstlenen Erdoğan, hayatî öneme sahip birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların engellenmesi yolunda büyük mesafeler kat edildi. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. Bu olumlu gelişmeler, yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından "Sessiz Devrim" olarak adlandırıldı. Tesis edilen istikrar ortamı iç dinamikleri harekete geçirirken, Türkiye'yi bir merkez ülke hâline getirdi. Türkiye'nin ticaret hacmi ve siyasal gücü, yalnız içinde bulunduğu coğrafî bölgede değil, uluslararası alanda da hissedilir düzeyde arttı.



HALKIN SEÇTİĞİ İLK CUMHURBAŞKANI



Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde yüzde 46,6 oy alarak büyük bir zafer kazanan AK Parti'nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükûmeti'ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı. Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerinden de daha büyük bir zaferle çıktı ve yüzde 49,8 oy alarak 61. Hükûmeti kurdu. 10 Ağustos 2014, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

YENİDEN AK PARTİ GENEL BAŞKANI



16 Nisan 2017'de halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi. 24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52,59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

HÜKÜMET SİSTEMİNİN İLK CUMHURBAŞKANI



16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018'de yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yüzde 52,18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.